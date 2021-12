GTA Trilogy: niente mappe nell'edizione fisica, i fan sono delusi

Dopo un leggero rinvio per le edizioni fisiche di GTA Trilogy, la raccolta su disco delle Definitive Edition dei tre classici Rockstar (GTA III, Vice City e San Andreas) è ormai pronta al suo esordio. Anzi, qualcuno è già entrato in possesso di una copia, facendo un'amara scoperta per i fan di lunga data.

Le versioni fisiche per PS4 e Xbox One, infatti, al loro interno contengono solo il disco di gioco e nient'altro. Sebbene ormai la mancanza degli iconici libretti d'istruzioni sia una normalità da anni, ciò significa anche l'assenza della mappa cartacea, una consuetudine all'interno delle confezioni di ogni episodio di Grand Theft Auto e da sempre molto apprezzata dai giocatori. La decisione potrebbe forse essere collegata ad una possibile difficoltà nell'includere dentro il pacchetto le mappe di tutti e tre i titoli, ciò però non ha evitato il malcontento da parte degli utenti.

Un video unboxing si è già diffuso su Reddit, mostrando come il gioco appena scartato sia completamente privo di contenuti al di fuori del disco, suscitando così la delusione dei fan che hanno commentato negativamente la decisione di Rockstar. Prosegue quindi la spirale negativa che coinvolge GTA Trilogy, vittima di un lancio difficile a causa di una lunga serie di problematiche tecniche. La patch 1.03 di GTA Trilogy ha risolto tanti problemi, ma non sono da escludere ulteriori interventi nel prossimo futuro per aggiustare ulteriormente una situazione non ancora impeccabile.