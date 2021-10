GTA Trilogy migliora grafica e gameplay: tutto quello che sappiamo

Tre indimenticabili classici dell'era PlayStation 2 stanno per tornare in un'inedita versione tirata a lucido grazie a Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. In vista del lancio fissato per l'11 novembre, abbiamo ricapitolato tutte le principali novità delle versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas.

Rockstar Games lo aveva già anticipato e il primo trailer di Grand Theft Auto: The Trilogy lo ha confermato: le versioni rimasterizzate dei tre classici, pur rimanendo fedeli alla visione originale, presenteranno dei corposi miglioramenti grafici e ludici. Il passaggio all'Unreal Engine ha concesso agli sviluppatori di Grove Street Games - software house incaricata dei lavori di ammodernamento - di migliorare i modelli poligonali dei personaggi, l'illuminazione e il sistema meteorologico. Le modifiche al gameplay sono invece state ispirate da GTA 5 e puntano ad uniformare i sistemi di controllo tra i vari capitoli, migliorare i sistemi di mira e aggancio, la selezione delle armi e altro ancora. Presenti all'appello anche i trofei e gli obiettivi, oltre al supporto al sensore di movimento e allo schermo touch su Nintendo Switch.

Potete ottenere un corposo assaggio e una descrizione approfondita dei cambiamenti previsti guardando la nostra Video Anteprima di GTA The Trilogy The Definitive Edition allegata in cima a questa notizia. La raccolta, ricordiamo, è attesa per l'11 novembre 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch. Nel 2022 arriverà anche su dispositivi mobili. Prosegue, intanto, il dibattito sulla rimozione dei GTA classici dagli store digitali, accolta in malo modo da una frangia di videogiocatori.