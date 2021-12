GTA Trilogy: una mod ripristina su PC l'intera colonna sonora di Vice City e non solo

Molti appassionati non hanno digerito la rimozione di oltre 40 canzoni dalla GTA Trilogy, in particolare da Vice City e San Andreas. Il motivo principale è con gran probabilità legato al mancato rinnovo delle licenze da parte di Rockstar Games, tuttavia il malcontento dei giocatori è stato inevitabile.

Almeno per la versione PC, però, il modder ToxicLBC è riuscito a ripristinare la colonna sonora originale di Vice City in maniera integrale grazie a una corposa patch amatoriale che non solo ha reintrodotto tutti i brani mancanti, ma ne ha pure aggiunti alcuni inediti. La mod, che pesa in totale 1.7GB, introduce nuove canzoni di artisti e band quali George Michael, i Metallica, Van Halen e Duran Duran. Ma non è ancora finita: sono state introdotte persino le musiche di GTA Vice City Stories, il prequel uscito originariamente su PSP nel 2006, sempre accessibili tramite la radio.

Al momento, invece, nulla del genere è stato fatto per la Definitive Edition di San Andreas, ma non è da escludere che un lavoro analogo venga realizzato dai modder nel prossimo futuro. Nel frattempo Rockstar prova a risolvere un poco alla volta i tanti difetti tecnici che affliggono la raccolta sin dal lancio: la patch 1.03 di GTA Trilogy per PC e console ha infatti risolto numerose problematiche, in attesa di futuri aggiornamenti che possano migliorare ancora di più i tre classici del passato.