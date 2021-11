GTA Trilogy: i modder stanno già sistemando alcuni problemi su PC

Il lancio diGrand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition non è stato esente da problemi e, mentre i giocatori console sono in attesa di un aggiornamento da parte di Rockstar Games, sembrerebbe che su PC siano già spuntate le prime soluzioni amatoriali.

Come accade sempre più spesso negli ultimi anni, è la community di modder che sta lavorando alacremente per garantire a tutti i giocatori della trilogia Rockstar di godersi un'esperienza migliore. Tra le varie mod distribuite ne troviamo una che risolve il fastidiosissimo problema della pioggia, la quale rendeva difficile la visione del mondo di gioco: installando la mod l'effetto atmosferico viene pesantemente modificato e non inficia più la visibilità. In altri casi le mod puntano a ripristinare le radio originali dei tre giochi, i quali hanno subito dei tagli nelle versioni rimasterizzate nonostante i file continuino ad essere presenti nel codice.

In attesa che spuntino altre mod in grado di sistemare i difetti della riedizione di GTA 3, Vice City e San Andreas, vi ricordiamo che solo poche ore fa Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition è tornato in vendita su PC.

Sapevate che per Forbes il lancio di GTA Trilogy è stato peggiore di quello di Cyberpunk 2077?