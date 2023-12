GTA Trilogy fa bene a Netflix Games: è l'app più scaricata su Google Play e App Store

Negli scorsi giorni GTA Trilogy è sbarcato su Netflix Games, accessibile senza costi aggiuntivi a tutti gli abbonati alla piattaforma. E l'arrivo della raccolta targata Rockstar Games ha avuto effetti molto positivi sull'offerta videoludica di Netflix.

Stando infatti alle classifiche relative agli store digitali Google Play e App Store, la versione Netflix Games di Grand Theft Auto San Andreas collegata a GTA Trilogy ha conquistato il gradino più alto del podio in entrambi i servizi, confermandosi così un successo ed un investimento riuscito per la celebre piattaforma di streaming. Da diverso tempo Netflix sta puntando forte sulla divisione Gaming, cercando di arricchire sempre di più la propria offerta agli abbonati, e questo nonostante in precedenza fossero emersi report tutt'altro che incoraggianti relativi a Netflix Games.

Nel 2022, infatti, sembrava che meno dell'1% degli abbonati utilizzasse Netflix Games, tuttavia la dirigenza non si è persa d'animo ed ha continuato ad investire sull'iniziativa per renderla sempre più appetibile al proprio pubblico. Gli accordi con Rockstar Games e l'arrivo di classici senza tempo come GTA San Andreas, GTA Vice City e GTA III sta dando una spinta non indifferente a Netflix Games, come testimoniano le attuali classifiche sugli store accessibili dal sistemi iOS e Android.

A questo punto non resta che scoprire quali altre sorprese ancora ha in serbo Netflix Games per tutti gli abbonati, con un servizio destinato a crescere ancora di più in futuro.