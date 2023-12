GTA Trilogy: grafica e prestazioni su mobile e console a confronto nel video di DF

Sullo sfondo del grande successo di GTA Trilogy su Netflix Games, i giornalisti di Digital Foundry realizzano un video approfondimento che raffronta le nuove versioni iOS e Android della raccolta di Grand Theft Auto alle edizioni già disponibili su console PlayStation e Xbox.

L'ultimo test condotto dall'ormai celebre collettivo di giornalisti tech enthusiast ci riporta così nel multiverso free roaming di GTA 3, Vice City e San Andreas per evidenziare le analogie e le discrepanze di natura grafica, artistica e prettamente tecnologica tra le versioni mobile e console della trilogia dedicata ai primi capitoli 3D di Grand Theft Auto.

Scorrendo le scene scelte da DF per realizzare questo nuovo video raffronto, è davvero impossibile non notare le differenze rappresentate dalla qualità degli asset utilizzati, come pure il ridotto livello di dettaglio degli effetti d'illuminazione e particellari. A dispetto degli inevitabili sacrifici grafici, le versioni iOS e Android della raccolta risultano essere comunque in grado di offrire un'esperienza di gioco soddisfacente, merito del lavoro di ottimizzazione compiuto su PC e piattaforme casalinghe nella fase immediatamente successiva al lancio di GTA Trilogy funestato dai problemi tecnici e dalle critiche per le scarse prestazioni.

Di particolare interesse è poi il passaggio del video di Digital Foundry sul confronto grafico tra GTA Trilogy Definitive Edition su iPhone 15 e Xbox One S, anche qui con tante riflessioni sulle differenze e sulle similitudini tra la versione mobile 'di fascia alta' e la controparte per console della passata generazione: più che sulle discrepanze di natura grafica tra le due famiglie di sistemi, DF preferisce soffermarsi sui cali di framerate e sui problemi nell'ottimizzazione ravvisati su iOS. Prima di lasciarvi al nuovo video di Digital Foundry, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovate il nostro approfondimento che spiega come gira GTA Trilogy su Nintendo Switch, tra downgrade e ottimizzazione.