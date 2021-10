GTA Trilogy per Nintendo Switch: la versione fisica richiede il download

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition uscirà anche su Nintendo Switch in formato fisico, secondo quanto rivelato dal listino del rivenditore Target però sarà necessario in ogni caso il download dei contenuti di giochi anche acquistando la versione su cartuccia.

Purtroppo la cover non è attualmente disponibile e dunque non sappiamo esattamente quale sia questo "download aggiuntivo richiesto" indicato sul retro della confezione. Idealmente possiamo ipotizzare che uno o più giochi della raccolta siano da scaricare o parte ma il download potrebbe riguardare anche contenuti aggiuntivi.

E' pur vero che GTA The Trilogy dovrebbe pesare circa 22GB, una dimensione che permetterebbe alla raccolta di entrare correttamente in una scheda di memoria da 32GB. La versione digitale invece sembra richiedere un download separato per Grand Theft Auto Vice City, a questo punto non è chiaro se il gioco sia dunque presente o meno su cartuccia.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition esce l'11 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch in formato digitale e il 7 dicembre in versione fisica. Il pacchetto include le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas mentre non sono presenti gli spin-off di Grand Theft Auo usciti su PSP.