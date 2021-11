GTA Trilogy non funziona su PC: il motivo? Rockstar Launcher offline!

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition non funziona su PC nel momento in cui scriviamo, il Rockstar Launcher è offline da diverse ore, Rockstar Games sta lavorando per risolvere il problema ma non ci sono ancora aggiornamenti sulla vicenda.

L'ultimo update risale a pochi minuti fa: "aggiornamento 12 novembre 2021 11:09:06 CET, la ringraziamo per la sua pazienza e la sua comprensione mentre continuiamo a lavorare sul ripristino dei servizi per il Rockstar Games Launcher e i titoli supportati."

La pagina di supporto Rockstar segnala la totale interruzione dei servizi Rockstar Games Launcher, Autenticazione, Negozio, Servizi Cloud e Download, per lo stesso motivo GTA Online e Red Dead Online risultano inutilizzabili su PC. Non sappiamo quali siano le cause di queste problematiche, la compagnia sta lavorando per risolvere e chiede pazienza in attesa del ripristino delle funzionalità del Rockstar Games Launcher.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition è stato pubblicato l'11 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, su Everyeye.it trovate 30 minuti di gameplay di GTA Trilogy in italiano in attesa della recensione che arriverà nei prossimi giorni.

Lo sapevate? GTA Trilogy ha oltre 200 canzoni e 29 stazioni radio, mancano però alcuni brani e trucchi storici di Grand Theft Auto rimossi a causa di problemi non meglio specificati.