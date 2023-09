GTA Trilogy, novità importanti per il gioco Rockstar: la collection è gratis con GTA+

Mentre il mondo mobile attende con trepidante attesa l'annuncio della data di arrivo di GTA Trilogy su mobile, la discussa riproposizione dei tre classici di Rockstar Games si appresta ad approdare in grande stile sul servizio premium GTA+: Grand Theft Auto The Trilogy The Definite Edition è disponibile gratuitamente per gli abbonati.

A comunicare la lieta notizia per i possessori dell'offerta contenutistica a pagamento ci ha pensato la stessa Rockstar con un breve e conciso comunicato sul proprio sito ufficiale: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas, tutti e tre nella loro The Definitive Edition, possono essere scaricati gratuitamente dai membri GTA+.

L'abbonamento premium di GTA+ è disponibile soltanto per PS5 e Xbox Series X/S. I giocatori console sono quindi gli unici a poter beneficiare dell'iniziativa. Pur essendo quello di GTA Trilogy Definitive Edition un progetto tanto nostalgico ma poco curato, GTA+ permetterà ai fan della serie di poter recuperare tre iterazioni fondamentali del brand iconico di Rockstar Games. Riscatterete i tre titoli, prima che sia troppo tardi?

"Tre città iconiche, tre storie epiche. Gioca ai classici della trilogia originale di Grand Theft Auto che hanno definito un genere: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, aggiornati per la nuova generazione con diverse novità, come una nuova modifica al sistema di illuminazione e degli scenari". Il tutto, inoltre, viene proposto con un sistema di comandi simile a GTA 5 e inedito per le tre iterazioni.