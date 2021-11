GTA Trilogy: nuove immagini in game, anche della versione Switch

Non manca molto all'uscita di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition e Rockstar Games sta finalmente mostrando qualcosa in più sull'attesissimo pacchetto contenente il terzo capitolo, Vice City e San Andreas.

A poche ore dal debutto del gioco, infatti, la software house ha pubblicato un generoso quantitativo di screenshot che, a differenza di tutte le immagini diffuse nelle scorse settimane, sono estratte da momenti in game e consentono di scoprire qualche dettaglio extra sull'interfaccia. Alcune immagini sono relative all'edizione Nintendo Switch, altre invece non sono legate ad una piattaforma specifica ed è molto probabile che gli sviluppatori le abbiano catturate su PC. Questi screenshot mostrano la ruota di selezione delle armi, il sistema attraverso il quale selezionare la radio nei veicoli e fasi a bordo di barche, automobili ed elicotteri. Insomma, nella galleria in questione troviamo davvero di tutto.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su quando si potrà giocare Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, il cui sblocco avverrà in contemporanea in tutto il mondo. Se volete saperne di più sul gioco, non perdetevi l'elenco di brani e radio presenti nei giochi della GTA Trilogy.