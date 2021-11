GTA The Trilogy, tra originali e HD: i Modder all'opera per migliorare la raccolta

In attesa di scoprire quali saranno le performance della versione mobile di GTA The Trilogy: The Definitive Edition, gli appassionati di Mod si sono già messi al lavoro sulla raccolta pubblicata da Rockstar Games.

A fronte dei molti problemi evidenziati sulle remastered di GTA: San Andreas, GTA: Vice City e GTA III, la community sta infatti cercando di migliorare l'esperienza di gioco, in attesa delle prossime patch. In particolare, i Modder più abili stanno intervenendo sul comparto tecnico e grafico, interessato da difetti e imperfezioni di diverso genere.

Ad esempio, possiamo segnalare l'azione di diverse Mod presenti sul noto portale NexusMod. Queste ultime concentrano i propri sforzi sul ripristino di elementi o caratteristiche dei tre giochi originali. Alcune di queste, ad esempio, reintroducono le animazioni originali di GTA: Vice City, GTA: San Andreas e GTA III, oltre al design dei personaggi dell'epoca. Per alcuni esempi del lavoro svolto da questi appassionati, potete visionare il filmato disponibile direttamente in apertura a questa news.



In un'altra direzione va invece il lavoro svolto dal Modder "nigeez", che ha invece deciso di migliorare l'estetica della GTA The Trilogy: The Definitive Edition. L'appassionato ha infatti pubblicato un HD Tecture Pack da 2GB, con il quale migliora il comparto tecnico proposto da Grand Theft Auto: San Andreas Definitive Edition. In calce, trovate alcuni esempi del risultato ottenuto tramite la Mod.