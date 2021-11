GTA Trilogy non è più in vendita su PC, cosa sta succedendo?

Come avrete sicuramente letto, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ha avuto grossi problemi su PC a causa del launcher proprietario di Rockstar Games, unico client sul quale i giocatori potevano acquistare il pacchetto. Parliamo al passato poiché al momento non è possibile in alcun modo procedere all'acquisto della trilogia su PC.

Visitando infatti la pagina ufficiale della versione PC di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition sulla versione web dello store Rockstar Games si visualizza il seguente messaggio:

"Questo gioco non è disponibile nel tuo paese o nella tua regione."

Dal momento che non esiste alcun paese nel quale il gioco è attualmente in vendita su PC, è chiaro che la software house abbia deciso di rimuovere temporaneamente il prodotto in attesa di proporre una soluzione definitiva al problema che sta affliggendo i server del client. Ciò si aggiunge anche alle numerose lamentele sulla qualità della remastered di GTA 3, Vice City e San Andreas, che secondo gli utenti che l'hanno provata gode di scarsa ottimizzazione e di una serie di problematiche tecniche tanto gravi da rovinare l'esperienza di gioco.

In attesa che l'azienda pubblichi una patch correttiva su console e ripristini la situazione su PC, vi ricordiamo che i dataminer hanno scovato le canzoni mancanti della GTA Trilogy tra i file di gioco.