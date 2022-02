GTA Trilogy: una nuova patch è in arrivo la prossima settimana

Nonostante Take-Two abbia tentato di minimizzare, i problemi di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sono sotto gli occhi di tutti i giocatori. In questi mesi sono stati fatti dei grandi passi in avanti, tuttavia c'è ancora qualcosa da sistemare. Per questo motivo, siamo lieti di apprendere che è in arrivo una nuova patch.

Rockstar Games ha annunciato che la prossima settimana metterà a disposizione una nuova patch per la trilogia di GTA su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile, ossia PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. La casa di produzione, che ha colto l'occasione per ringraziare tutti i giocatori per la pazienza e il supporto, non ha tuttavia svelato ulteriori dettagli, dunque non conosciamo né la data di lancio precisa, né gli interventi che verranno effettuati. Ci aspettiamo un bel po' di migliorie, dal momento che è passato parecchio tempo dalla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento: la Patch 1.03 di GTA Trilogy risale infatti allo scorso mese di dicembre!

I bug, i glitch e le mancanze contenutistiche non hanno tuttavia impedito alla raccolta di riscuotere successo, dal momento che durante l'ultima riunione con gli azionisti Take Two ha dichiarato che GTA The Trilogy ha venduto ben 10 milioni di copie, rendendo onore a uno dei brand di maggior successo della nostra epoca. La compagnia ha anche colto l'occasione per assicurarci che in futuro non si verificheranno altri problemi del genere.