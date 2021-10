GTA Trilogy su PC, PS5 e Xbox Series X: le caratteristiche delle versioni nextgen

Dopo aver svelato la data d'uscita di GTA Trilogy Definitive Edition, i vertici di Rockstar Games hanno aggiornato le pagine del "blog istituzionale" del Newswire per illustrare le principali caratteristiche delle Remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas destinate ad approdare su PC e console di ultima generazione.

Il colosso videoludico americano si riallaccia alla scheda sulle specifiche PC di GTA Trilogy per ampliare il discorso alle piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft, delineando così il quadro completo delle funzionalità e delle ottimizzazioni accessibili su PS5 e Xbox Series X/S.

Pur senza entrare nel merito delle singole migliorie grafiche da fruire si sistemi di ultima generazione, la Grande R spiega che i possessori di una console nextgen potranno ottenere "il supporto alla risoluzione 4K con framerate fino a 60fps", tanto su PlayStation 5 quanto su Xbox Series X. Le parole utilizzate da Rockstar sembrano suggerire l'adozione di almeno due profili grafici (Qualità e Performance) che consentano agli utenti di dare priorità alla risoluzione o alla frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo, ma rimaniamo in attesa di ricevere un chiarimento in tal senso da parte degli sviluppatori.

In compenso, sappiamo già che tutte le versioni di GTA Trilogy Definitive Edition vanteranno un layout di controller in stile GTA 5, una minimappa aggiornata per migliorare la navigazione, la possibilità di riavviare immediatamente una missione fallita e un comparto grafico potenziato, con texture, modelli poligonali, riflessi degli specchi d'acqua, vegetazione e distanza di visuale aumentati.

La versione PC, inoltre, vanterà il pieno supporto al DLSS, la tecnologia di upscaling in Deep Learning attivabile da tutti i possessori di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX Serie 20 o 30. In chiusura, vi ricordiamo che l'uscita di GTA Trilogy The Definitive Edition è prevista per l'11 novembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: la Remaster di GTA San Andreas arriverà su Xbox Game Pass sin dal lancio della collezione, mentre la versione attualizzata di GTA III approderà su PS Now a inizio dicembre.