GTA Trilogy su PC: svelati i requisiti di sistema ufficiali

Mentre i videogiocatori di tutto il mondo sono in attesa di vedere in movimento i giochi inclusi nella Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, Rockstar Games ha aggiornato il sito ufficiale con alcuni importanti dettagli sulla versione PC.

Grazie all'aggiunta di tante nuove informazioni sul gioco nella relativa pagina sullo store di Rockstar, che ha da poco aperto i preordini, possiamo infatti scoprire quelli che sono i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di questo pacchetto:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Memoria: 8 GB

Scheda Video: NVIDIA GTX 760 da 2 GB / AMD Radeon R9 280 da 3GB

Archiviazione: 45 GB

Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 970 da 4GB / AMD Radeon R9 570 da 4GB

Archiviazione: 45 GB

Come potete notare, non si tratta di requisiti particolarmente elevati e non è quindi fondamentale disporre di un PC di ultima generazione per poter giocare le remastered dei tre vecchi capitoli della saga.

Vi ricordiamo che proprio qualche minuto fa Rockstar ha aperto i preordini di GTA Trilogy e ne ha svelato data d'uscita e prezzo.