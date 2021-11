GTA Trilogy e la polemica sulle 'canzoni rimosse dalle radio': attenzione al falso leak

Mentre prosegue la diatriba sulla rimozione della Bandiera Confederata da GTA Trilogy, in rete tiene banco un nuovo leak, rivelatosi falso, sulle canzoni che sarebbero state tagliate dalle stazioni radio fittizie dei remake di GTA 3, Vice City e San Andreas.

L'argomento, inutile sottolinearlo, è piuttosto "sentito" dalla community (scusate la battuta!), soprattutto in funzione della grande importanza che ha sempre avuto la musica nell'esperienza da vivere sfrecciando con il proprio bolide per le strade delle mappe open world della serie di Grand Theft Auto.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se qualche buontempone ha provato a ritagliarsi un po' di visibilità sui social e sui forum di settore con un falso elenco delle canzoni che sarebbero state rimosse dalle radio di GTA 3, Vice City e San Andreas, adducendo come "scusa" il mancato rinnovo da parte di Rockstar delle licenze per l'utilizzo dei rispettivi brani. La lista condivisa dalla sedicente "gola profonda" della Grande R comprendeva hit mondiali come "Hold the Line" e "Africa" dei Toto, "Billie Jean" di Michael Jackson, "White Wedding" di Billy Idol e tantissimi altri brani stampati a fuoco nella memoria degli appassionati della saga di GTA e non solo.

I curatori di GTAnet hanno provato a fare chiarezza spiegando come "questa lista è falsa, si tratta probabilmente di un leak creato ad arte per aizzare la community. Uno dei brani elencati è un riferimento a un obiettivo sbloccabile di GTA San Andreas, ma allo stato attuale non ci sono stati ancora degli annunci riguardanti la musica e le canzoni presenti in GTA Trilogy".

A questo punto non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Rockstar che, presumiamo, non dovrebbe tardare ad arrivare visto che GTA Trilogy Definitive Edition sarà disponibile dall'11 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.