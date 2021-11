GTA Trilogy: ecco a che ora si potrà iniziare a giocare

A poche ore dal debutto di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, Rockstar Games ha comunicato tutti i dettagli su quando sarà possibile avviare per la prima volta l'edizione digitale del pacchetto, l'unica in vendita al momento.

Tutti coloro i quali hanno effettuato il preorder del gioco potranno infatti iniziare a giocare contemporaneamente a prescindere dalla piattaforma e, a differenza di quanto accade di solito, su PlayStation e Xbox il gioco non verrà sbloccato alla mezzanotte. Che vogliate giocare su Nintendo Switch, PlayStation, Xbox o PC, infatti, dovrete attendere fino a domani, giovedì 11 novembre 2021, alle ore 16:00 del fuso orario italiano. Sarà questo il momento nel quale in tutto il mondo il gioco aprirà le porte agli utenti e gli consentirà di fare un tuffo nel passato grazie alle versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas.

Per chi non lo sapesse, in rete stanno circolando i primi filmati di gameplay di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, poiché qualcuno potrebbe aver rotto il day one. Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare le prime immagini della versione Switch di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition.