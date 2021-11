GTA Trilogy: il preload è ora attivo anche su PS4 e PlayStation 5

Come promesso, alla mezzanotte in punto di oggi 6 novembre Rockstar Games ha attivato il pre-caricamento dei dati di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition anche su PlayStation 4 e PS5. Ai giocatori in possesso di Xbox One e Nintendo Switch quest'opportunità era già stata concessa nel pomeriggio di ieri 5 novembre.

Grazie al preload, anche i giocatori di casa PlayStation potranno arrivare preparatissimi al lancio della collection, che nella sua versione digitale potrà essere giocata a partire dalle ore 15:00 di giovedì 11 novembre (l'uscita dell'edizione fisica è invece prevista per il 7 dicembre). Ecco quanto pesano le versioni PS4 dei tre giochi inclusi nella raccolta:

GTA 3 : 5,293 GB

: 5,293 GB GTA Vice City : 10,768 GB

: 10,768 GB GTA San Andreas: 22,679 GB

È andata meno bene, invece, ai giocatori PC, che non possono beneficiare del download anticipato dei dati e di conseguenza devono aspettare l'uscita del gioco. In compenso, coloro che lo preacquistano dal Negozio di Rockstar o sul Rockstar Games Launcher riceveranno uno sconto del valore di 10 euro, valido per l’acquisto di un prodotto di prezzo pari o superiore ai 15 euro entro il 16 gennaio.

Nel frattempo, vi consigliamo di dare un'occhiata a questi nuovi screenshot tratti da GTA The Trilogy: The Definitive Edition, che mettono in risalto i miglioramenti grafici operati dagli sviluppatori di Grove Street Games.