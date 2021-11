GTA Trilogy: le prime mod su PC migliorano le texture e sistemano la pioggia

Che Grand Thet Auto: The Trilogy - The Definitive Edition non sia arrivato sul mercato in uno stato all'altezza delle aspettative, è stato ammesso anche dalla stessa Rockstar Games. Mentre gli sviluppatori continuano a lavorare alle patch correttive, i modder hanno già tirato fuori le prime mod.

Le prime mod per GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, disponibili per forza di cose solo ed esclusivamente su PC, puntano a migliorare le texture delle tre città, l'effettistica e la resa della pioggia. QTmod, nello specifico, ha pubblicato un Visual & Texture Overhaul Pack che migliora la resa di strade e pavimenti, la risoluzione delle ombre, l'illuminazione e altri effetti in San Andreas Definitive Edition (scarica qui). Instanity666, invece, con la mod Better Rad Texture ha migliorato le texture delle strade di Grand Theft Auto 3 (qui) e GTA Vice City (qui). A questo modder dobbiamo anche la mod Better Rain (qui), che migliora la resa degli effetti della pioggia in tutti e tre i giochi.

Nel frattempo, i giocatori PC continuano ad attendere la pubblicazione di un aggiornamento ufficiale. La prima patch di GTA The Trilogy - The Definitive Edition è arrivata solamente su console, dove ha risolto un bel po' di problemi e bug. In compenso, gli utenti Rockstar Store saranno gli unici a ricevere gratis i tre GTA classici quando verranno nuovamente pubblicati sul negozio digitale.