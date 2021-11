GTA Trilogy: i problemi delle remaster di Vice City e San Andreas nei test di DF

Per un approfondimento ulteriore, vi rimandiamo alla nostra recensione di GTA Trilogy Definitive Edition a firma di Alessandro Bruni.

Quanto alle performance e alla realizzazione tecnica generale, Digital Foundry non nasconde la propria delusione nel constatare i problemi di gestione del rendering, dell'upscaling e della ricostruzione di texture e modelli poligonali tramite IA . La speranza dei fan, e di chi ha acquistato la collezione rimasterizzata dei primi capitoli 3D di GTA, è ovviamente quella di assistere a un miglioramento dell'esperienza di gioco attraverso le patch promesse da Rockstar .

speciale GTA Trilogy: come gira su Nintendo Switch? Tra downgrade e ottimizzazione

