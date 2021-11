GTA Trilogy su PS5: San Andreas sarà il più pesante del pacchetto

Anche l'ultimo dei giochi presenti nella tanto attesa Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, ovvero San Andreas, non ha più segreti e proprio qualche minuto fa è stato svelato il suo peso nella versione PlayStation 5.

Il peso di GTA San Andreas Definitive Edition sulla console di ultima generazione Sony sarà di 22,679 GB e, di conseguenza, si tratta del più pesante dei tre giochi inclusi nel pacchetto. Va precisato che le dimensioni, diffuse dall'account Twitter PlayStation Game Size, non tengono in considerazione un'eventuale patch del day one. Anche per San Andreas il preload verrà attivato con due giorni d'anticipo rispetto all'uscita e quindi si potrà avviare il download dal 9 novembre 2021.

Vi ricordiamo che Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition arriverà nei negozi digitali a partire dal prossimo 11 novembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (in esclusiva sul client Rockstar). Per chi non lo sapesse, alcuni dei giochi del bundle potranno essere giocati gratis con i servizi in abbonamento: al day one San Andreas arriverà su Xbox Game Pass e a dicembre GTA 3 approderà su PlayStation Now.

