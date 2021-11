GTA Trilogy su PS5: svelato il peso di GTA 3 Definitive Edition

A distanza di qualche giorno dal debutto ufficiale di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, sono state svelate tutte le informazioni su uno dei tre giochi presenti nel pacchetto.

L'account Twitter PlayStation Game Size, che scruta attentamente tutto ciò che arriva sui server Sony, è venuto a conoscenza del peso di Grand Theft Auto III in versione PlayStation 5. Questa specifica edizione del titolo Rockstar Games avrà un peso di 5,293 GB, senza però tener conto di una eventuale patch del day one che potrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni. Per quello che riguarda invece il preload, non vi sarà alcun tipo di eccezione e Sony permetterà ai giocatori che hanno effettuato il preordine sul PlayStation Store di avviare il download con 48 ore di anticipo dall'uscita, ovvero dal 9 novembre 2021.

Vi ricordiamo che il pacchetto sarà disponibile a partire dal prossimo 11 novembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (solo sul client ufficiale Rockstar Games).

