GTA Trilogy: pubblicate le prime immagini della versione Switch

A distanza di pochissimi giorni dal debutto, Rockstar Games ha finalmente deciso di mostrare al pubblico qualche immagine dell'edizione Nintendo Switch dell'atteso Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition.

Lo store ufficiale di Rockstar si è infatti aggiornato con una piccola galleria di immagini della versione per la console ibrida della Grande N. Non si tratta di scatti inediti, ma degli stessi già presenti sul portale e dedicati alle altre versioni del gioco, ovvero quelli estratti dal trailer pubblicato qualche giorno fa. Sebbene anche in questo caso le immagini non siano in game, è comunque possibile farsi un'idea di quella che sarà la qualità grafica di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition su Switch.

In attesa che il gioco arrivi su tutti i negozi digitali il prossimo giovedì 11 novembre 2021, vi ricordiamo che sta circolando un falso leak a tema Grand Theft Auto Trilogy secondo il quale Rockstar Games avrebbe rimosso alcune canzoni dalle radio di Vice City e Sand Andreas. Non dimenticate inoltre che il preload di GTA Trilogy è attivo su tutte le piattaforme e gli abbonati a Xbox Game Pass possono già scaricare la Definitive Edition di GTA San Andreas, che arriverà nel catalogo sin dal day one nella sola versione console.