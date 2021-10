GTA Trilogy Remastered: fan preoccupati per la rimozione degli originali

In una certa frangia di videogiocatori, la gioia per l'annuncio l'annuncio di GTA: The Trilogy - Definitive Edition ha subito lasciato il posto ad una certa dose di preoccupazione. Il motivo? Continuate a leggere.

Contestualmente alla conferma della raccolta, che porterà sulle piattaforme moderne le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas, Rockstar Games ha anche avvertito tutti i giocatori che a partire da questa settimana provvederà alla rimozione delle versioni classiche dei suddetti GTA da tutti gli store digitali. Una notizia che non è stata accolta con entusiasmo dalla comunità di affezionati, per tutta una serie di motivi.

Stando a quanto è possibile leggere in rete, il primo problema è relativo alla game preservation: rimuovere quei tre giochi significa seppellire una parte della storia dei videogiochi, e impedire ai futuri giocatori e sviluppatori di giocarli e imparare da loro. Inoltre, la qualità e la fedeltà delle versioni rimasterizzate è ancora tutta da scoprire: in mano alla comunità, per il momento, ci sono solamente la promessa di miglioramenti grafici e di gameplay non meglio specificati. E se le versioni rimasterizzate differiranno molto dagli originali? Come se non bastasse, non è ancora chiaro come verranno gestite la stazioni radio: con contenuti su licenza come questi, il rischio che vengano rimosse delle canzoni è più che tangibile. E questo ci conduce ad un altro problema: non è ancora chiaro su quale motore gireranno le versioni rimasterizzate (i rumor parlano dell'Unreal Engine), ma c'è il serio pericolo che l'intera produzione di mod fiorita negli ultimi decenni non sarà compatibile.

Paure che solo Rockstar Games potrà dissipare. Restiamo in attesa dell'annuncio della data di lancio di GTA The Trilogy Definitive Edition, che secondo alcuni rumor potrebbe essere fissata all'11 novembre.