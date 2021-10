GTA Trilogy: cosa cambia rispetto agli originali GTA 3, Vice City e San Andreas?

Con l'annuncio ufficiale di GTA Trilogy The Definitive Edition, Rockstar Games ha finalmente svelato le rumoreggiate versioni Remastered di GTA 3, Vice City e San Andreas. Quali saranno le novità che accompagneranno queste riedizioni attualizzate? Come cambierà la grafica? Ci saranno innovazioni nel gameplay?

In occasione del reveal delle nuove edizioni delle prime, iconiche esperienze di Grand Theft Auto in 3D, Rockstar non ha fornito ulteriori dettagli sulle novità che caratterizzeranno i tre kolossal a mondo aperto ma ha comunque delineato il perimetro degli interventi compiuti.

In base alle informazioni snocciolate dalla Grande R, sappiamo infatti che GTA The Trilogy The Definitive Edition comprenderà "grandi miglioramenti grafici e un ammodernamento del gameplay per tutti e tre i titoli". Il lavoro portato avanti dal colosso videoludico americano, ad ogni modo, non andrà a modificare lo "stile classico e l'atmosfera inconfondibile" di GTA 3, Vice City e San Andreas.

L'impegno profuso da Rockstar si concentrerà quindi sul comparto grafico, presumibilmente con un potenziamento delle animazioni e un miglioramento generalizzato per texture, modelli poligonali, effetti particellari e di illuminazione, per tacere dell'inevitabile lavoro di attualizzazione dei veicoli, dell'HUD e dei singoli elementi che andranno a comporre l'interfaccia.

A voler dar retta alle più recenti anticipazioni dei leaker, tutti i giochi presenti nella collezione rimasterizzata dei primi GTA in 3D dovrebbero adottare un sistema di controlli mutuato da quello di Grand Theft Auto 5 (e GTA Online), ma rimaniamo in attesa di ricevere un commento da parte degli sviluppatori per confermare o smentire ufficialmente queste indiscrezioni.

Ad ogni modo, sappiamo che il lancio di GTA Trilogy Definitive Edition è previsto entro fine 2021 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo nel 2022 su sistemi mobile iOS e Android.