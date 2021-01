GTA Trilogy, Remastered in programma per i giochi PS2: spunta il rumor

La pubblicazione di Grand Theft Auto: The Trilogy risale al febbraio del lontano 2016, con la raccolta approdata sugli store videoludici esclusivamente in formato digitale.

La collection raccoglieva al suo interno alcuni dei capitoli più amati della saga di casa Rockstar, con le tre produzioni GTA risalenti all'epoca di PlayStation 2. Nello specifico, stiamo parlando di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Thef Auto: San Andreas. I tre titoli giungevano così congiuntamente su console, con supporto al Full HD, per permettere al pubblico di rivivere le concitate vicende di queste tre icone del passato. Ebbene, secondo un intrigante rumor, la trilogia potrebbe essere destinata a trovare ulteriore nuova vita.

Dalle pagine del GTA Forum, diversi Insider - piuttosto noti nella community degli appassionati Rockstar - sembrano infatti suggerire l'intenzione da parte della software house di offrire al pubblico un'edizione rimasterizzata dei tre Grand Theft Auto appena citati. Non solo: stando a tali indiscrezioni, l'annuncio potrebbe essere molto vicino, atteso addirittura entro i prossimi 90 giorni. Al momento, come di consueto in caso di rumor, Rockstar Games non ha offerto alcun commento.

Una raccolta che potrebbe aiutare i giocatori ad ingannare la spasmodica attesa di un annuncio di GTA 6, al quale il nostro Alessandro Bruni ha di recente cercato di sopperire con un viaggio tra i giochi dimenticati di Grand Theft Auto.