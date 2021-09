GTA Trilogy Remastered sempre più reale: fonti parlano di novembre

Lo scorso mese, la redazione di Kotaku ha svelato al mondo la presunta esistenza di GTA: Trilogy Remastered, una collection non ancora annunciata che conterrebbe le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Dopo diverse settimane all'ombra, stamane l'argomento è tornato d'attualità, dal momento che GTA: Trilogy Remastered è apparso nel database della Rating Board della Corea del Sud. Si tratta di un importante indizio a favore dell'esistenza della raccolta, evidentemente già valutata dagli addetti dell'organizzazione. La scoperta ha fatto drizzare le antenne di Kotaku, che è tornata ad interrogare le sue fonti scoprendo un nuovo dettaglio.

Nonostante Rockstar Games non abbia ancora effettuato l'annuncio, i giornalisti della redazione americana continuano ad essere sicuri delle informazioni in loro possesso. Il lancio, tra l'altro, sarebbe molto vicino, dal momento che le fonti parlano di un'uscita fissata nel mese di novembre 2021. Stando a quanto rivelato, lo scorso agosto Rockstar era indecisa tra ottobre a novembre, ma poi avrebbe optato per il secondo mese dopo il rinvio di Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition, spostato dall'11 novembre 2021 al marzo del 2022.