GTA Trilogy Remastered è stato rimandato e uscirà nel 2022?

L'insider Tom Henderson (celebre per i suoi leak su Call of Duty e Battlefield) ha commentato i rumor su GTA Trilogy Remastered, affermando di non aver parlato troppo di questo progetto poiché tutto quello di cui è a conoscenza è già stato rivelato da altre fonti e dunque non c'è molto da aggiungere.

In realtà rispetto al report di Kotaku su GTA Trilogy Remastered, Henderson rettifica la finestra di lancio, secondo le informazioni in sui possesso infatti la raccolta non uscirà questo autunno ma arriverà solamente nel corso del 2022.

Kotaku inizialmente parlava di un lancio previsto in contemporanea con GTA V per PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma non è escluso che i piani siano cambiati e che Rockstar Games voglia lasciare spazio alla riedizione di Grand Theft Auto 5 durante le festività natalizie per poi lanciare la raccolta il prossimo anno.

GTA Trilogy Remastered Collection includerà le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, usciti originariamente tra il 2001 e il 2004. La raccolta dovrebbe essere disponibile su un gran numero di piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Google Stadia e smartphone/tablet. Restiamo in attesa di annunci ufficiali da parte del publisher Take-Two.