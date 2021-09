GTA Trilogy Remastered: uscita imminente? Spunta il rating sudcoreano

Pur senza essere stato ancora annunciato, GTA Trilogy Remastered potrebbe essere ormai prossimo alla commercializzazione. La collezione con le rimasterizzazioni dei "classici 3D" di Grand Theft Auto, infatti, è stata appena citata nelle classificazioni ufficiali della rating board della Corea del Sud.

L'ente asiatico preposto alla certificazione dei titoli destinati alla vendita, infatti, ha appena aperto una nuova scheda che ospita la prima classificazione per "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition". Che si tratti dell'ennesimo, inequivocabile indizio sull'uscita ormai imminente della collezione?

Seguendo le indicazioni offerte in queste settimane dagli insider, Rockstar Games e Take-Two starebbero lavorando da diverso tempo alle riedizioni di Grand Theft Auto III, GTA Vice City e GTA San Andreas. Il terzetto di kolossal a mondo aperto della Grande R, stando sempre ai leak, girerebbero su Unreal Engine e dovrebbero proporre un "mix di grafica vecchia e attualizzata", con un gameplay non troppo lontano da quello dei titoli originari ma con modifiche più marcate per quanto concerne l'interfaccia, l'accessibilità e la fruizione dei menù.

La rating board sudcoreana non fornisce indizi sulla rosa di piattaforme che dovrebbero accogliere presto GTA Trilogy Remastered, ma tutte le anticipazioni delle ultime settimane convergono verso un lancio in contemporanea su Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.