GTA Trilogy rimosso dal PlayStation Store nel giorno del lancio, ecco perché

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition non è disponibile sul PlayStation Store e in molti si stanno chiedendo come mai, dal momento che oggi è il day one, il giorno in cui Rockstar Games sbloccherà l'accesso per le copie digitali.

Come riportato da VGC, Rockstar Games ha rimosso Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition dal PlayStation Store perché a quanto pare molti giocatori in Australia, Regno Unito e Nuova Zelanda sono riusciti a giocare prima del tempo, a partire dalla mezzanotte ora locale mentre lo sblocco ufficiale è programmato per le 16:00 ora italiana.

Non è del tutto chiaro come sia accaduto ma a quanto pare molti di coloro che hanno effettuato il preordine di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition sono riusciti a giocare con molte ore di anticipo e Rockstar Games ha preferito rimuovere la pagina del preordine dal PlayStation Store per evitare che altri giocatori possano sfruttare questo bug.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition è disponibile dalle 16:00 di oggi su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Avete già visto il video che mette a confronto GTA 3, Vice City e San Andreas con le versioni originali?