GTA Trilogy: Rockstar si è ammorbidita? I fan discutono del ban della Bandiera Confederata

Sulle pagine del forum videoludico di Reddit, diversi appassionati della serie di Grand Theft Auto stanno intavolando un'accesa discussione sui motivi che hanno spinto Rockstar Games a rimuovere la Bandiera Confederata da GTA Trilogy Definitive Edition.

Il pomo della discordia che sta alimentando la discussione tra i redditor è rappresentato dalla piccola ma significativa modifica avvenuta nell'abbigliamento di Phil Cassidy: nel primo gameplay di GTA Trilogy, il venditore di armi viene immortalato in GTA Vice City con indosso una T-shirt sprovvista di Bandiera Confederata.

La sua sostituzione con l'immagine stilizzata di un teschio ha spinto in molti a chiedersi se questa modifica possa segnalare una sorta di "ammorbidimento" di Rockstar e del suo approccio dissacrante nell'affrontare tematiche sensibili senza alcun pregiudizio e, soprattutto, senza scadere nel "politicamente corretto". Il timore manifestato da alcuni redditor è perciò quello di assistere a una Grande R costretta a non trattare temi troppo divisivi per evitare di inimicarsi una fetta di pubblico e, quindi, pregiudicare le vendite dei propri videogiochi.

C'è anche chi, alla luce del ban della Bandiera Confederata, si chiede se in futuro Rockstar rivedrà con GTA 6 ulteriori remaster anche altri aspetti dei propri titoli, come i dialoghi tra i personaggi, i toni satirici e parodistici delle fittizie pubblicità ingame o il tenore delle missioni da svolgere.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che GTA Trilogy The Definitive Edition è previsto in uscita per l'11 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: la remaster di GTA San Andreas arriverà subito su Xbox Game Pass, mentre la versione attualizzata di GTA 3 è destinata ad approdare su PS Now il 7 dicembre.