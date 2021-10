GTA Trilogy: Rockstar apre i preordini e svela data d'uscita e prezzo

Nel corso delle ultime ore il sito ufficiale di Rockstar Games si è aggiornato per accogliere nel negozio anche Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, la versione rimasterizzata dei tre vecchi capitoli della popolare serie di cui conosciamo ora il prezzo e la data d'uscita.

La trilogia di GTA vi costerà ben 59,99 euro e sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 11 novembre 2021 alle ore 17:00 del fuso orario italiano (ora nella quale dovrebbe sbloccarsi la versione digitale). Al momento i preorder della versione fisica del gioco sono aperti su tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch, la quale sarà disponibile all'acquisto tra un po' (a meno che Rockstar non decida di distribuire la sola versione digitale sull'eShop di Nintendo). Pare inoltre che vi sia la possibilità di ricevere uno sconto di circa 10 euro acquistando il prodotto sulla versione web dello store di Rockstar o attraverso il Rockstar Game Launcher entro e non oltre il prossimo 5 gennaio 2022.

Dalla pagina dedicata al prodotto sullo store di Rockstar troviamo inoltre la conferma del supporto alla lingua italiana, la quale dovrebbe essere implementata nei soli sottotitoli come in tutti i prodotti della software house.

Avete già dato un'occhiata alla lista dei trofei di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition?