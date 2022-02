GTA Trilogy: Rockstar pubblica il changelog della patch 1.04, ecco cosa cambia

Come vi abbiamo segnalato poche ore fa, la patch 1.04 di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition è disponibile per essere scaricata su tutte le piattaforme. Ad esclusione dei primi dettagli trapelati in rete, non sapevamo ancora con esattezza cosa andasse a cambiare con questo nuovo update nei tre titoli inclusi nella raccolta.

Rockstar Games ha ora diffuso il changelog della patch 1.04, ricco di tantissime modifiche apportate dagli sviluppatori. Si tratta a tutti gli effetti di un update correttivo, che va a migliorare la stabilità generale e le prestazioni, oltre a risolvere svariati problemi tecnici. Su tutte le piattaforme abbiamo i seguenti cambiamenti:

Prestazioni di gioco migliorate su tutte le piattaforme e modalità grafiche;

Miglioramenti della stabilità;

Risolti diversi problemi durante il tentativo di ricominciare una missione dall'ultimo checkpoint;

Risolti diversi problemi con le collisioni;

Risolti diversi problemi di texture art e segnaletica.

Troviamo poi i fix introdotti nei singoli giochi della raccolta, con alcune correzioni legate all'interazione con gli NPC, la gestione della camera nelle cutscene, la rederizzazione delle texture sulle facciate di alcuni edifici, bug che impedivano la prosecuzione di determinate missioni, ed alcuni problemi relativi all'ottenimento dei trofei. Nonostante la notevole lunghezza delle patch notes, i giocatori lamentano ancora la presenza di numerose problematiche tecniche che affliggono la trilogia rimasterizzata.

GTA The Trilogy The Definitive Edition è stato un enorme successo per Take-Two Interactive, che non ha ritenuto particolarmente problematici i bug rinscontrati dai giocatori al lancio della raccolta.