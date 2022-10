GTA Trilogy sbarca a breve su Steam? Qualcosa sembra muoversi

Ancora non sappiamo con esattezza quando GTA Trilogy arriverà su sistemi mobile, ma sembra che nel frattempo un'altra versione della raccolta incentrata sui classici Grand Theft Auto dei primi anni 2000 potrebbe fare il suo esordio già nel prossimo futuro.

Stando a quanto scoperto dagli utenti di GTAForums, il file Engine.ini della versione PC di Grand Theft Auto The Trilogy include adesso le configurazioni Steam dopo l'aggiornamento 1.04.5 precedentemente pubblicato. Rockstar Games al momento non ha fatto alcun annuncio ufficiale in merito al possibile arrivo della versione di GTA Trilogy pensata appositamente per la piattaforma digitale di Valve, ma non è da escludere che novità in tal senso possano essere annunciate prossimamente.

Dopo il difficile lancio avvenuto verso la fine del 2021, Rockstar ha continuato ad aggiornare e perfezionare per quanto possibile la raccolta sviluppata da Groove Street Games, pubblicando l'update 1.06 che ha risolto ulteriori bug e perfezionato ancora il gameplay delle riedizioni di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. E' assolutamente probabile che gli autori vogliano apportare altre migliorie ancora già a stretto giro.

Stando agli ultimi dati finanziari di Take-Two, GTA Trilogy ha registrato vendite poco entusiasmanti dopo l'ottima partenza in termini commerciali. Un eventuale debutto su Steam potrebbe quindi dare una spinta al gioco sul fronte vendite.