GTA Trilogy sbarca su Epic Games Store con tanto di sconto, è ufficiale

L'insider billbil-kun lo aveva preannunciato: l'arrivo di GTA Trilogy su Epic Games Store era imminente e così anche gli utenti del noto negozio online PC di Epic Games avrebbero avuto accesso alla controversa raccolta distribuita da Rockstar Games. Dalle parole si è passati ai fatti.

Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition è ora disponibile ufficialmente anche su Epic Games Store e, proprio come già accaduto per il lancio su Steam, si può acquistare il gioco tramite uno sconto del 50%: a 29,99 euro si ha così accesso alle ultime versioni di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, con i fan che possono dunque rivivere i tre classici Rockstar pubblicati originariamente su PlayStation 2 nei primi anni 2000.

Certo, anche in questo caso la raccolta si presenta con le stesse problematiche che hanno già afflitto le altre versioni già in commercio, compresa quella apparsa qualche mese fa sulla piattaforma di Valve: GTA Trilogy ha ricevuto pareri contrastanti dagli utenti Steam a causa dei suoi numerosi problemi tecnici, e la situazione non è certo cambiata ora con il debutto su Epic Games Store.

In ogni caso un altro dei principali storefront su PC ora offre GTA trilogy, e chissà se prima o poi Rockstar non si decida per davvero ad apportare qualche modifica più sostanziale per la sua produzione. Anche se, ad oltre un anno dal lancio delle versioni console, anch'esse problematiche, sembra ormai difficile qualche manovra in tal senso.