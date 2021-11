GTA Trilogy, le scuse di Rockstar: patch in arrivo, i classici tornano sugli store

Il 2020 ha avuto Cyberpunk 2077, il 2021 Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. La raccolta con i tre classici di Rockstar dell'era PS2 è arrivata sul mercato funestata da innumerevoli problemi di natura tecnica e non, che stanno creando un bel po' di grattacapi ai videogiocatori che hanno creduto nel progetto fin dal day one.

Oggi, a distanza di una settimana dal lancio, è arrivato il primo comunicato ufficiale di Rockstar Games., che ha esordito scusandosi con tutti i giocatori per l'accaduto e ammettendo che "questi giochi classici non hanno esordito in uno stato che rispetta gli standard qualitativi della compagnia, né gli standard che si aspettano i videogiocatori".

Rockstar Games ha inoltre assicurato che nei prossimi giorni arriverà un nuovo Title Update per tutte le versioni di GTA The Trilogy, che punta a risolvere i problemi tecnici e a migliorare l'esperienza complessiva. Il team di sviluppo ha già pianificato altri aggiornamenti con l'obiettivo di portare i videogiochi inclusi nella raccolta allo stato qualitativo che meritano.

Nel frattempo, Rockstar Games si appresta a riportare i tre classici originali in versioni PC sul Rockstar Store sotto forma di un bundle (erano stati rimossi prima della pubblicazione della Trilogy, scatenando la rabbia di una certa frangia di videogiocatori). In aggiunta, il bundle sarà regalato a tutti coloro che hanno acquistato GTA The Trilogy - The Definitive Edition su PC o che lo faranno entro il 30 giugno 2022.