GTA Trilogy sei mesi dopo: nuova analisi di Digital Foundry, è finalmente migliorato?

Nonostante ciò, persistono ancora alcune problematiche, mentre lo stile visivo adottato potrebbe ancora adesso non convincere i giocatori, in particolare quelli di lunga data che ebbero modo di giocare a fondo i giochi originali nei primi anni 2000. Cosa ne pensate di GTA Trilogy oggi dopo le migliorie effettuate?

A distanza di sei mesi dal debutto della raccolta, e dopo le numerose patch pubblicate da Rockstar, com'è ora la situazione attorno a GTA Trilogy? Digital Foundry ha svolto un'approfondita analisi del gioco volta a fare un resoconto di tutte le migliorie apportate (in particolare dopo la pubblicazione della Patch 1.04 ), ed afferma che i passi avanti rispetto al lancio sono notevoli , la raccolta si presenta adesso in uno stato molto più decoroso, con diversi gravi bug riscontrati al debutto ora risolti e una tenuta tecnica adeguata.

La generale insoddisfazione sulle condizioni del prodotto distribuito sul mercato ha fatto discutere molto a lungo, al punto che Rockstar Games si è scusata per le condizioni di GTA Trilogy e assicurando di mettersi seriamente al lavoro per risolvere la maggior parte delle problematiche riscontrate nel prodotto sviluppato da Groove Street Games . Nonostante tutto, GTA Trilogy ha venduto 10 milioni di copie rivelandosi un successo commerciale oltre le aspettative.

Al momento del suo debutto avvenuto nel novembre del 2021, Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition ha generato grosse controversie tra critica e pubblico a causa della tenuta tecnica dei tre giochi della raccolta, giudicata non all'altezza delle aspettative e afflitta da bug, glitch e problemi di varia natura.

