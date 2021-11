GTA Trilogy stroncato da PewDiePie: è come Cyberpunk 2077 per lo youtuber

Non capita molto spesso di assistere al lancio di un gioco di Rockstar Games, figuriamoci uno sottotono come quello che ha contraddistinto Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, giunto sugli scaffali poche settimane fa in una forma discutibile, al di sotto delle aspettative dei fan e anche della stessa compagnia.

Rockstar Games ha già messo i ragazzi di Groove Street Games - studio terze parti che si è occupato delle rimasterizzazioni - al lavoro su delle patch correttive (una è già arrivata su console), ma nel frattempo la raccolta continua ad essere al centro di lamentele e accesi dibattiti. Persino PewDiePie, uno dei content creator più noti e seguiti in assoluto, gli ha dedicato un video.

Il trentaduenne svedese ci è andato giù pesante, definendo GTA: The Trilogy "un remake terribile" (anche se tecnicamente è una remaster). Con il suo solito piglio ironico ha passato in rassegna alcuni screenshot e clip che gli hanno inviato e che mettono in mostra i difetti, talvolta esilaranti, della produzione, i quali l'hanno spinto a definire "pessime" tutte le compagnia videoludiche moderne. Non pago, si è anche lanciato in un paragone, comparando il lancio di GTA: The Trilogy al disastroso debutto di Cyberpunk 2077 dell'anno scorso. Sebbene si tratti di due situazioni differenti (da un lato una produzione nuova di zecca attesa otto anni, dall'altro delle rimasterizzazioni di titoli classici), secondo lo YouTuber alle due débâcle avrebbe contribuito anche l'eccessivo hype" alimentato dalle stesse compagnie videoludiche.

Cosa ne pensate delle sue parole? Lo scorso weekend Rockstar si è scusata pubblicamente per il pessimo lancio di GTA: The Trilogy, ha pubblicato la prima patch per console e ha promesso i tre classici originali in regalo a tutti i giocatori PC.