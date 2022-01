GTA Trilogy: Take-Two minimizza i problemi tecnici e si dice soddisfatta delle vendite

Il lancio di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition non è stati dei più tranquilli, dal momento che i rifacimenti grafici di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas operati da Take-Two Interactive si sono presentati sul mercato in uno stato non propriamente ideale dal punto di vista tecnico.

I giocatori hanno sollevato molte polemiche a causa dei bug, glitch e mancanze contenutistiche (sono ad esempio state tagliate molte canzoni dalle stazioni radio) che hanno inficiato l'esordio della trilogia. Nei giorni successivi al lancio, Take-Two Interactive ha persino rimosso la versione PlayStation della raccolta, ed in seguito ha regalato agli acquirenti le versioni originali dei tre sandbox open world.

Nonostante questo, il publisher non sembra essere rimasto particolarmente traumatizzato da quanto accaduto, ed anzi si sta godendo le performance di vendita fatte registrare ad oggi. Il CEO della compagnia, Strauss Zelnick, ha minimizzato le problematiche tecniche, ed ha invece esaltato l'accoglienza ricevuta in termini di copie piazzate.

"Per quanto riguarda la trilogia di GTA, in realtà non si tratta di un nuovo titolo", ha affermato Zelnick durante una recente intervista alla CNBC. "È una remastered di giochi preesistenti. All'inizio abbiamo avuto un problema tecnico, che è stato risolto. E il titolo è andato semplicemente alla grande per l'azienda". Come suggerito da Video Game Chronicles, Zelnick potrebbe aver diffuso queste dichiarazioni per rincuorare gli azionisti che non hanno reagito in modo entusiasta alla recente acquisizione di Zynga, la più costosa nella storia del gaming prima dell'accordo stretto oggi tra Microsoft e Activision-Blizzard.