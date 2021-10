GTA Trilogy The Definitive Edition, leak per i Trofei: spunta la lista completa

Andando apparentemente a supportare le teorie che vorrebbero GTA The Trilogy: The Definitive Edition in arrivo a novembre 2021, spunta ora in rete un leak legato alla lista Trofei della raccolta.

Una versione di quest'ultima ha infatti realizzato la propria comparsa tra le pagine del portale GTA Forums, che ha già ospitato corrette anticipazioni nel corso degli ultimi mesi. Come prevedibile, le riedizioni di Grand Thef Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas dispongono ciascuna di una propria lista di obiettivi sbloccabili dai giocatori più abili.



Gli elenchi sono piuttosto nutriti, anche se non sembrano rivelare molto di diverso da quanto ampiamente prevedibile da coloro che già hanno vissuto le tre avventure Rockstar Games. In questa sede, non riporteremo ovviamente gli elenchi completi delle presunte liste Trofei, ma potete comunque consultarle grazie al post dedicato su GTA Forums.



Come già accennato, al momento il team di Rockstar Games non ha ancora annunciato né la data ufficiale di lancio di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition né il prezzo di listino della trilogia. Su quest'ultimo, tuttavia, sono emerse delle prime ipotesi, in seguito all'apertura dei preordini di GTA The Trilogy: The Definitive Edition presso un noto retailer.