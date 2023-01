GTA Trilogy The Definitive Edition sbarca su Steam: pareri contrastanti degli utenti

Quando venne originariamente lanciata nel novembre 2021, la raccolta GTA Trilogy The Definitive Edition ottenne reazioni negative da parte di critica e pubblico, rimasti molto insoddisfatti dalla tenuta tecnica insufficiente delle riedizioni di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas.

I tre classici di Rockstar Games risultavano infatti molto più godibili e curati nelle loro versioni originali, con le remastered che invece risultavano a tratti ingiocabili per via della mole di bug e glitch che affliggevano le varie produzioni. Nel corso del tempo Rockstar ha provato per quanto possibile a migliorare la situazione tramite varie patch, ma in ogni caso l'operazione nostalgia non si è dimostrata del successo sperato, quantomeno in termini qualitativi.

Dallo scorso 19 gennaio GTA Trilogy è disponibile anche su Steam, con tanto di sconto del 50% grazie ai saldi Rockstar, tuttavia anche con questa nuova uscita la reazione del pubblico è stata contrastante. Se Vice City ha nel complesso ottenuto valutazioni degli utenti perlopiù positive (di fronte a 106 verdetti fin qui espressi), sia il terzo capitolo che San Andreas hanno riscosso valutazioni miste, basate rispettivamente su 91 e 111 recensioni nel momento in cui scriviamo.

Le critiche sono sostanzialmente le stesse già ascoltate in passato: bug e glitch in gran numero, oltre ad effetti visivi (come la resa della pioggia) peggiori rispetto a quanto visto nelle versioni originali. In molti suggeriscono dunque di acquistare le vecchie edizioni, ma c'è anche chi ha invece nel complesso apprezzato il lavoro di rimasterizzazione grazie anche ad alcuni fix e aggiustamenti che è possibile sfruttare a proprio vantaggio.

La nostra recensione di GTA Trilogy The Definitive Edition vi spiega nel dettaglio cosa è andato storto con il ritorno di questi grandi classici, che ancora oggi non riescono ad essere completamente valorizzati dalle loro remastered.