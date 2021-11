GTA Trilogy: Tommy e Claude possono nuotare?

GTA Trilogy The Definitive Edition è disponibile dallo scorso 11 novembre 2021: i fan possono rivivere sotto una nuova veste grafica produzioni amatissime quali GTA III, Vice City e San Andreas. Ma oltre alle differenze tecniche, la raccolta non sembra avere altri cambiamenti particolari.

Una caratteristica peculiare del terzo capitolo e di Vice City, invero mai troppo amata dalla community, è il fatto che i rispettivi protagonisti, Claude Speed e Tommy Vercetti, non fossero in grado di nuotare: toccando acque anche solo sensibilmente profonde, infatti, i due personaggi affogano all'istante. Claude e Tommy sanno ora nuotare in GTA Trilogy? Come già testimoniato da vari video sparsi per la rete, la risposta è no: entrambi vanno ancora incontro ad una morte istantanea se cadono in mare, comportando l'eventuale fallimento della missione in corso e costringendo il giocatore a ripartire dall'ospedale più vicino.

Si tratta del resto di Remastered, e come tali sono rimaste quanto più fedeli possibili ai giochi originali in termini di contenuti e meccaniche. Discorso diverso ovviamente per CJ, protagonista di San Andreas, che non solo è perfettamente capace di nuotare, ma nel corso dell'avventura affronta anche specifiche missioni che richiedono per l'appunto un approccio subacqueo.

Data la fedeltà ludica con le produzioni uscite per la prima volta su PS2, ciò significa che anche i trucchi di GTA Vice City, come quelli degli altri due giochi, sono ancora validi per tutte le versioni della raccolta. Sapete invece perché Claude di GTA 3 non parla?