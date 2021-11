GTA Trilogy, si torna a giocare su PC: la Definitive Edition è di nuovo disponibile

Nel medesimo giorno di lancio della raccolta, Rockstar Games aveva provveduto a sospendere la vendita della versione PC di GTA The Trilogy: the Definitive Edition.

Disponibile in esclusiva su Rockstar Games Launcher, quest'ultima non solo non poteva essere più acquistata, ma nemmeno fruita da coloro che avevano già provveduto ad effettuare download e installazione. Un'azione intrapresa in extremis da Rockstar Games allo scopo di eliminare una serie di "file inclusi in maniera non intenzionale" nelle Definitive Edition di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

Come conseguenza, la nuova GTA The Trilogy è risultata inaccessibile per tre giorni, con la raccolta che solo ora è tornata disponibile su PC. A comunicarne il ripristino è la stessa Rockstar Games, tramite il breve messaggio che trovate in calce a questa news. Scusandosi per l'inconveniente, la software house conferma il ritorno alla normalità per la raccolta su Rockstar Games Launcher, promettendo al contempo un impegno deciso per il miglioramento delle performance di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition.



Nel frattempo, i giocatori non hanno esitato a riversare il proprio disappunto su Metacritic, mentre la redazione di Forbes ha persino descritto il lancio della GTA The Trilogy: The Definitive Edition come peggiore di quanto accaduto con Cyberpunk 2077.