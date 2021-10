GTA Trilogy su Unreal Engine: chi sviluppa le Remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas?

Contestualmente all'annuncio della data d'uscita di GTA Trilogy Definitive Edition, i vertici di Rockstar Games hanno confermato l'adozione di Unreal Engine 4 come motore grafico delle Remaster e offerto degli importanti chiarimenti sul team che si sta occupando dello sviluppo di questa attesa collezione.

Nel post condiviso sulle pagine di Rockstar Newswire insieme alla scheda con le caratteristiche nextgen di GTA Trilogy, il colosso videoludico americano ha infatti specificato che la collezione "è stata adattata per le piattaforme moderne da Grove Street Games utilizzando l'Unreal Engine per rendere questi classici più immersivi che mai".

Al timone di questo progetto ci sono così i ragazzi di Grove Street Games, una software house indipendente con sede a Gainesville (Florida) che opera da oltre 14 anni in un contesto multipiattaforma come partner nello sviluppo di progetti tripla A. Dal 2018 ad oggi, il team statunitense ha contribuito alla realizzazione delle trasposizioni per sistemi mobile iOS e Android di Bully Anniversary Edition e ARK Survival Evolved.

L'ultimo aggiornamento del sito ufficiale di Grove Street Games elenca tra gli ultimi lavori portati avanti dalla compagnia anche la futura versione per smartphone e tablet iOS e Android di GTA Trilogy, ancora sprovvista di una data di commercializzazione definitiva.

GTA Trilogy The Definitive Edition è atteso al lancio per l'11 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox One: la versione attualizzata di San Andreas approderà subito su Game Pass, mentre la Remaster di GTA 3 è destinata a entrare nel catalogo di PS Now il 7 dicembre.