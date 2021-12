GTA Trilogy: l'update 1.03 arriva finalmente anche su Nintendo Switch

Pochi giorni fa, Rockstar Games ha pubblicato l'update 1.03 per Grand Theft Auto Trilogy, il secondo della storia della raccolta, che ha risolto un bel po' dei problemi riscontrati dai giocatori. I primi a beneficiarne sono stati i possessori delle versioni PS5, PS4, Xbox One, Series X|S e PC, ma oggi finisce l'attesa anche su Nintendo Switch.

Con qualche giorno di ritardo rispetto a tutte le altre, oggi l'Update 1.03 di GTA The Trilogy - The Definitive Edition è arrivato anche su Nintendo Switch. Il changelog ufficiale reperibile sul sito del supporto non menziona alcun cambiamento specifico per la console ibrida, ma è comunque possibile consultare le modifiche generali. Gli interventi sono mirati principalmente al miglioramento della stabilità, alla risoluzione dei bug (come la pioggia che cadeva anche nei luoghi al chiuso) e alla correzione delle texture errate. Le prime segnalazioni reperibili su Reddit parlando di titoli più fluidi e più nitidi.

Rockstar Games e lo studio di sviluppo che si è occupato dei lavori di rimasterizzazione, Groove Street Games, hanno indubbiamente imboccato la strada giusta, ma c'è ancora del lavoro da fare su una raccolta arrivata sul mercato in uno stato che non ha rispettato né le aspettative dei giocatori, né gli standard della compagnia. La versione fisica di GTA Trilogy per Nintendo Switch uscirà a inizio 2022, in ritardo sulle altre versioni previste per il 17 dicembre.