GTA Trilogy sarebbe in uscita su PC dopo la patch 1.06? Emergono nuovi rumor

Come comunicato alcune settimane fa, alcuni dataminer hanno scoperto dei dati relativi all'ultima triologia proposta da Rockstar Games, che vedrebbero l'arrivo della GTA Trilogy su Steam ed Epic Games con un grosso update. Pur non essendovi informazioni ufficiali sull'uscita della collection di GTA su Steam ed Epic Games, ciò potrebbe presto cambiare.

Il recente rilascio della patch 1.06 per la GTA Trilogy ha riacceso le speranze di alcuni fan, i quali attendono di poter provare i reali cambiamenti apportati alla riproposizione dei tre titoli storici in chiave moderna. L'ultimo aggiornamento - la sopracitata patch 1.06 - è stato reso disponibile su tutte le piattaforme ormai da due giorni, essendo stato rilasciato ufficialmente il 10 gennaio 2023.

Eppure, come emerso nelle scorse settimane, la presenza di file attinenti alla versione delle sopracitate piattaforme PC nei dati interni al gioco hanno fatto pensare che il titolo fosse in procinto di tornare anche su Steam ed Epic Games. Per quel che concerne l'ultimo aggiornamento, infatti, le patch notes fanno un chiaro riferimento a diverse migliore di stabilità del gioco.

I numerosi problemi gravi che hanno caratterizzato le tre riproposizioni sarebbero state ampiamente corretti con la patch 1.06 o, quantomeno, gli errori più rilevanti sembrerebbero non essere più presenti nelle nuove versioni dei prodotti. Che si tratti del risultato del recente cambio nelle retrovie del team della GTA Trilogy?

Al momento non vi è modo di sapere quando e se la nuova patch garantirà il ritorno in auge dei tre capitoli di Grand Theft Auto su Steam ed Epic Games Store. Dunque, per il momento, non resta far altro che attendere una comunicazione ufficiale da parte della stessa Rockstar, aspettando che i ragazzi di Grove Street Games continuino a migliorare sempre più questa importante collection.