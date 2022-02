GTA Trilogy a quota 10 milioni di copie, ha venduto oltre le aspettative

Quanto ha venduto Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition? Circa dieci milioni di copie, stando alle recenti dichiarazioni di Take-Two sulle vendite del franchise GTA durante lo scorso trimestre.

Nello specifico scopriamo che i giochi della serie hanno venduto durante l'ultimo trimestre ben quindici milioni di copie in totale, GTA V ha venduto circa cinque milioni di copie mentre il resto è da attribuire alla trilogia rimasterizzata uscita nel mese di novembre.

In totale GTA 5 ha venduto 160 milioni di copie dal lancio nel 2013, un successo planetario che Take-Two spera di replicare con GTA 6. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ha avuto una ottima partenza sul mercato ed ha venduto "significativamente più del previsto" e questo nonostante i problemi tecnici che sopratutto su PC hanno rallentato le vendite subito dopo il lancio.

Durante l'ultima conferenza con gli azionisti il CEO di Take-Two ha toccato anche questo aspetto ribadendo come i problemi di GTA Trilogy siano un caso isolato e che i prossimi giochi del publisher e di Rockstar Games non saranno afflitti da questo tipo di problematiche, la compagnia è infatti focalizzata sulla qualità e sta lavorando ulteriormente per migliorare i propri processi legati alle fasi di testing e controllo qualità dei prodotti.