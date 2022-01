GTA Trilogy: la versione fisica ha una data d'uscita su Switch

Nel corso del pomeriggio è stata finalmente svelata al pubblico la data d'uscita ufficiale della versione fisica di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition su Nintendo Switch.

I possessori di qualsiasi modello della console ibrida Nintendo potranno infatti acquistare il titolo Rockstar Games su cartuccia a partire dal prossimo 11 febbraio 2022, giorno nel quale raggiungerà gli scaffali dei negozi di tutto il mondo. Per tutti coloro i quali non conoscono i dettagli specifici su questo bundle, si tratta di una riedizione di tre dei più famosi capitoli della serie, ovvero Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas. Tutti i titoli includono anche un sistema di controllo aggiornato e simile a quello del quinto capitolo oltre ad una serie di accorgimenti che riguardano il comparto grafico.

In attesa che il gioco arrivi in formato fisico anche su Nintendo Switch, vi ricordiamo che dice soddisfatta delle vendite di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, sebbene in rete siano stati in moltissimi i giocatori a lamentarsi delle problematiche tecniche che affliggono tutti e tre i giochi inclusi nel pacchetto.

Sapevate che nell'edizione fisica della GTA Trilogy non è inclusa la mappa?