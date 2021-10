GTA Trilogy: versioni fisiche per PS5 e Xbox Series X nel 2022?

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition uscirà entro la fine dell'anno, non c'è ancora una data ufficiale ma secondo molti rivenditori vedremo il gioco entro Natale, come è facile intuire. Sembra esserci però una postilla...

Secondo un rivenditore polacco, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition per PS4, Xbox One e Nintendo Switch uscirà in versione fisica il 7 dicembre mentre arriverà in versione scatolata su PS5 e Xbox Series X solo il prossimo anno, nel 2022.

C'è da dire che Tom Henderson ha parlato di un lancio di GTA Trilogy previsto per l'11 novembre, la data originariamente scelta per il debutto di GTA V e GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S, prima che il gioco venisse rinviato al 2022. Dubbi anche sul prezzo di GTA Trilogy Definitive Edition, un rivenditore inglese ha prezzato le versioni PS4, Xbox One e Switch a 59.99 sterline mentre le versioni PS5 e Xbox Series X sono in preordine a 69.99 sterline.

Rockstar Games dal canto suo ha fatto ben poco per chiarire la situazione, al momento sappiamo che Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition uscirà entro la fine dell'anno su PC e console e il prossimo anno su smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android.