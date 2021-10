GTA Trilogy: su YouTube è più popolare di GTA V per PS5 e Xbox Series X

A pochi giorni dalla comparsa su YouTube del reveal trailer di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, il quale ha entusiasmato tutti i fan della serie Rockstar Games, sono stati in molti a confrontare l'accoglienza della trilogia con quella della versione next-gen di GTA V.

Per comprendere le enormi differenze tra i due prodotti basta osservare alcuni dati relativi al trailer d'annuncio di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition e a quello di GTA V per PS5 mostrato all'ultimo Showcase. La trilogia vanta su YouTube un numero di "mi piace" impressionante e molto positivo rispetto alle valutazioni totali: parliamo di 225.000 like e poco meno di 6.000 dislike, ovvero circa il 97% di valutazioni positive. Diametralmente opposta è la situazione del trailer di GTA V, che mostra 253.000 dislike su un totale di 285.000 valutazioni, ovvero quasi l'89% di "non mi piace". Per quello che riguarda invece le visualizzazioni, il video dedicato alla rimasterizzazione dei vecchi capitoli ha macinato 1.825.190 view in tre giorni contro le 2.678.889 di GTA V raggiunte in poco più di un mese.

Insomma, l'accoglienza del pubblico nei confronti di GTA Trilogy è stata molto positiva e mostra ancora una volta quanto i vecchi capitoli della serie continuino ad essere particolarmente amati ed apprezzati dai giocatori.

Sapevate che le versioni fisiche per PS5 e Xbox Series X di GTA Trilogy potrebbero arrivare nel 2022?